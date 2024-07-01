Sophia Latjuba Berjemur di Pinggir Kolam, Cantiknya Kelewatan

SOPHIA Latjuba salah satu artis yang selalu menarik perhatian netizen. Apalagi meski sudah menginjak usia 53 tahun, Sophia masih terlihat cantik dan awet muda.

Melalui postingannya di Instagram tak jarang dia memamerkan tubuhnya yang masih seksi dan aduhai. Ia juga kerap mengenakan busana terbuka. Seperti pada postingannya beberapa waktu lalu, ibu dua anak ini terlihat sedang duduk santai di pinggir kolam halaman rumahnya.

Dalam foto itu dia tampil santai memakai tanktop putih dipadukan dengan celana pendek berwarna coklat. Wajah cantik Sophia begitu terpancar di foto ini. Wajahnya terlihat polos tanpa makeup dengan tampilan rambut ponytail.

Mantan kekasih Ariel NOAH itu pose dengan gaya pusing sambil tersenyum ke arah kamera. Paras Sophia di foto ini begitu memesona.