Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sophia Latjuba Berjemur di Pinggir Kolam, Cantiknya Kelewatan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |09:10 WIB
Sophia Latjuba Berjemur di Pinggir Kolam, Cantiknya Kelewatan
Sophia Latjuba Berjemur di Pinggir Kolam. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOPHIA Latjuba salah satu artis yang selalu menarik perhatian netizen. Apalagi meski sudah menginjak usia 53 tahun, Sophia masih terlihat cantik dan awet muda.

Melalui postingannya di Instagram tak jarang dia memamerkan tubuhnya yang masih seksi dan aduhai. Ia juga kerap mengenakan busana terbuka. Seperti pada postingannya beberapa waktu lalu, ibu dua anak ini terlihat sedang duduk santai di pinggir kolam halaman rumahnya.

Dalam foto itu dia tampil santai memakai tanktop putih dipadukan dengan celana pendek berwarna coklat. Wajah cantik Sophia begitu terpancar di foto ini. Wajahnya terlihat polos tanpa makeup dengan tampilan rambut ponytail.

Sophia Latjuba

Mantan kekasih Ariel NOAH itu pose dengan gaya pusing sambil tersenyum ke arah kamera. Paras Sophia di foto ini begitu memesona. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/629/3163868/sophia_latjuba-hO4j_large.jpg
Momen Sophia Latjuba Gendong Cucu, Netizen: Nenek Tercantik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/612/3045282/manuella_aziza-Y0i8_large.jpg
Tampilan Elegan Manuella Aziza, Anak Sophia Latjuba yang Kini Beranjak Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/612/3018268/potret-lawas-sophia-latjuba-dipotret-darwis-triadi-netizen-real-vempire-7F6xza8ATz.jpg
Potret Lawas Sophia Latjuba Dipotret Darwis Triadi, Netizen: Real Vempire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/612/3005495/potret-terbaru-sophia-latjuba-pose-cium-ketiak-hot-mom-idola-netizen-gak-pernah-gagal-VaphqnGWqd.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pose Cium Ketiak, Hot Mom Idola Netizen Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/612/2987085/potret-terbaru-sophia-latjuba-pakai-kacamata-netizen-malam-bu-dosen-BXmp170NVg.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pakai Kacamata, Netizen: Malam Bu Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/612/2983067/sophia-latjuba-ungkap-tips-awet-muda-dan-body-langsing-nya-OhunLG4ipg.jpg
Sophia Latjuba Ungkap Tips Awet Muda dan Body Langsing-nya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement