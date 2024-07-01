Miliarder Ini Nekat Bakar Rumahnya Seharga Rp18 Miliar karena Kesal dengan Mantan Istri

Entah apa yang ada di pikiran sang miliarder ini. Gegara kesal dengan mantan istrinya, miliarder itu nekat membakar rumah mewahnya seharga Rp18 miliar.

Miliarder tersebut yakni Francis McGuirk. Pria yang juga atlet profesional Golf tersebut membakar rumahnya dengan harapan sang mantan istri tidak mendapatkan rumah mewah tersebut usai perceraiannya.

Seperti disitat DailyMail, rumah yang dibakar Francis adalah rumah yang berada di kawasan elit Sandwich, Kent, Inggris dan memiliki pemandangan yang indah tepi laut. Saat membakar rumah dengan harga 900.000 euro atau sekira Rp18 miliar tersebut sedang tidak ada orang.

"Sarah sedang berada di sebuah pesta makan malam pada malam kejadian. Mengetahui alamat tersebut kosong, terdakwa masuk sendiri.Dia mengunci pintu sebelum memasukkan kunci ke dalam lubang dari dalam," kata Jaksa Caroline Knight

"Awalnya ia mencoba menyalakan api menggunakan minyak goreng tidak berhasil, lalu ia membakar beberapa bantal di ruang tamu menggunakan cairan pemantik api.." tuturnya.

"Terdakwa mengakui telah memulai kebakaran dengan tujuan membakar rumah hingga rata dengan tanah, dan berkata kepada petugas pemadam kebakaran: "Saya tidak ingin wanita jalang itu memiliki segalanya" tambahnya.