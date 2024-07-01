Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tengok Teaser Kamar Anak Pertama Syahrini-Reino Barack, Mewah dan Super Rapi!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:29 WIB
Tengok Teaser Kamar Anak Pertama Syahrini-Reino Barack, Mewah dan Super Rapi!
Potret Kamar Anak Pertama Syahrini-Reino Barack (Foto: Instagram @princessyahrini)
A
A
A

MENYAMBUT kelahiran anak pertamanya dengan sang suami, Reino Barack, Syahrini sudah melakukan sederet persiapan.  Ya, segala persiapan pun dipenuhi oleh Syahrini untuk kelahiran calon buah hatinya. Salah satunya kamar mewah dengan interior yang modern dan nyaman serta mewah tentunya.

Bocoran kamar mewah calon buah hati Syahrini dan Reino tersebut, mulai wara-wiri di sosial media. Salah satunya  terungkap lewat akun TikTok, @lovesyrb_official. Diperlihatkan potret bagaimana suasana diduga kamar anak pertama pasangan suami-istri yang sudah berumah tangga 5 tahun tersebut.

Terlihat kamar tersebut punya dekorasi warna didominasi bernuansa coklat dengan interior yang mewah dan juga ditata sangat rapi. 

kamar anak syahrini-reino barack

“Syahreino (Syahrini-Reino) mempersiapkan kamar bayi dan baju,” tulis @lovesyrb_official sebagai keterangan video.

 

Halaman:
1 2
      
