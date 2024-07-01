Viral, Siswa Ini Punya Nama Unik hingga Sang Guru Sulit untuk Memanggilnya

Viral Siswa Ini Punya Nama Unik hingga Sang Guru Sulit untuk Memanggilnya (Foto: TikTok @dell.kod3l)

Nama untuk sebagian orang merupakan sebuah doa, namun di era modern saat ini banyak orangtua yang memilih nama yang unik. Belum lama ini, viral di media sosial terkait nama murid yang cukup unik.

Saking uniknya, seorang guru pun dibuat bingung saat menyebutkan nama sang anak didik. Salah satunya seperti yang diunggah dalam akun TikTok @dell.kod3l.

Dalam video tersebut memperlihatkan potongan chat obrolan guru dan siswa yang bingung menyebut nama anak didiknya. Bahkan, diperlihatkan tangkapan layar nama siswa tersebut yang sangat sulit diucap.

"Bapak harus memanggil namamu siapa nak?" tulis guru dalam riwayat chat tersebut sambil memperlihatkan unggahan foto nama anak didiknya tersebut.

Terlihat dalam tangkapan layar yang ditunjukkan oleh guru tersebut tertera nama, "Echffannasjhiev Riensanqhavkha Whieanafshien." Nama tersebut memang sangat sulit diucapkan bagi siapa pun.

Dalam sebuah unggahan akun TikTok @yourluvialien, ia mengaku merupakan sepupu siswa tersebut memberikan keterangan mengenai nama yang begitu sulit disebutkan. Bahkan, bukan hanya anak tersebut, tapi dua saudara lainnya juga memiliki nama yang sukar disebut.

"Btw itu tuh sepupu aku. Jadi dia tuh 3 bersaudara. Nah, keempat anaknya ini nama-namanya susah-susah juga," ujar pemilik akun TikTok @yourluvialien.

Dalam KK (Kartu Keluarga) yang diperlihatkan dalam video unggahan TikTok @yourluvialien, ternyata Echffannasjhiev Riensanqhavkha Whieanafshien merupakan anak ketiga. Kakak pertamanya memiliki nama Ichriennastha Rienarsviehant Whiearsfanmy, dan kakak keduanya diberi nama Uchffinauzhien Rienafrignhi Whiemhazathissy.