Gaya Parenting Banjir Pujian, Irfan Bachdim Bagikan Tips Bonding dengan 4 Anak

IRFAN Bachdim dan sang istri, Jennifer Bachdim selain dikenal dengan rumah tangganya yang harmonis dan sepi dari gossip, juga terkenal punya gaya parenting atau pola asuh anak yang banyak dipuji masyarakat.

Keduanya sebagai suami dan istri juga sebagai ayah dan ibu, selalu terlihat kompak dalam mengurus keempat anaknya yang jarak usianya cukup berdekatan. Bahkan gaya parenting atau pola asuh mereka kepada anak-anaknya dianggap sukses oleh publik, apalagi Irfan dan Jennifer diketahui tidak memakai bantuan baby sitter atau pengasuh.

Saat ditemui usai menghadiri malam puncak Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 di RCTI, Irfan Bachdim pun sedikit membagikan tips pola asuh dan bonding dengan anak-anaknya yang banjir pujian publik.

(Foto: Instagram @jenniferbachdim)

"Saya punya empat anak, just spent time with kids, sabar, bersyukur karena mereka anak-anak yang luar biasa," ungkap Irfan Bachdim kala ditemui MNC Portal di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.