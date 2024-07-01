Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kesal Diselingkuhi, Wanita Ini Bagikan Jersey Bertanda Tangan Lionel Messi dan Tiket Copa Amerika

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |13:30 WIB
Kesal Diselingkuhi, Wanita Ini Bagikan Jersey Bertanda Tangan Lionel Messi dan Tiket Copa Amerika
Kesal Diselingkuhi Wanita Ini Bagikan Jersey Bertanda Tangan Lionel Messi dan Tiket Copa Amerika (Foto: Jam Press)
A
A
A

Wanita mana yang tidak kecewa jika pasangan yang dicintainya memilih untuk selingkuh. Nahasnya, sang pacar berselingkuh dengan sahabatnya sendiri.

Bak tayangan sinetron, seorang wanita bernama Candela Fassino mengaku tidak habis pikir jika pria idamannya memilih untuk berselingkuh dengan sahabatnya. Padahal, Candela yang juga fans dengan Tim Nasional (Timnas) Argentina tersebut sudah membeli dua tiket Copa Amerika agar bisa berdua dengan sang pacar.

“Pacarku baru saja selingkuh dengan sahabatku dan lihat apa yang terjadi padaku," tulis Candela seperti dikutip Whats The Jam, Senin (1/7/2024).

“Orang bodoh itu meninggalkan tiket Copa America-nya untuk dua pertandingan berikutnya. Dan sekarang aku akan mengundi semuanya.”

