Mengelola Sampah dengan Mudah dan Bertanggung Jawab dengan Aplikasi

ISU lingkungan khususnya pengelolaan sampah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) memang harus diselesaikan lebih baik. Pengelolaan itu pun harus menyasar kepada akar permasalahan yang berbeda-beda di setiap daerah.

Oleh karena itu perlu adanya aplikasi berbasis teknologi yang dapat membantu masyarakat mengelola sampah dengan mudah dan bertanggung jawab. Kepul menyediakan platform bagi masyarakat untuk terhubung dengan pengumpul sampah resmi dari Kepul, memesan layanan pengangkutan sampah dengan penjemputan gratis, dan memantau proses daur ulang.

Dengan demikian, maka adanya aplikasi ini dapat membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Aplikasi berbasis teknologi pengelolaan sampah asal Indonesia ini pun baru saja meraih penghargaan bergengsi #ImpactAward dalam Ulsan Citypreneurs Program 2024 yang diadakan di Ulsan City, Korea Selatan.

Citypreneurs Ulsan 2024 ini melibatkan 24 startup dari Asia Pasifik dan Korea. Program ini fokus pada solusi inovatif dalam teknologi inklusif, energi berkelanjutan, manajemen bencana, dan keselamatan, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan industri utama Ulsan.

Kepul menerima penghargaan ini dari Direktur UNDP Seoul Policy Center sebagai bentuk pengakuan atas komitmennya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan berkontribusi pada ekosistem startup lokal. "Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan solusi yang lebih baik dan membuat Indonesia bebas sampah," ujar R. Satrio Budoyo selaku Co-Founder Kepul.

(Martin Bagya Kertiyasa)