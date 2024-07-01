Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Potret Miris Anak Beda Nasib, Harus Jualan di Saat yang Lain Bermain

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |08:09 WIB
Viral Potret Miris Anak Beda Nasib, Harus Jualan di Saat yang Lain Bermain
Viral Anak Kecil Beda Nasib. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIDAK semua anak di dunia ini memiliki kehidupan yang beruntung. Beberapa di antara mereka bahkan harus bekerja keras banting tulang layaknya orang dewasa demi bisa mendapatkan sesuap nasi.

Anak-anak kurang beruntung tersebut biasanya terlahir dari orangtua yang tidak mampu atau bahkan merupakan anak yatim piatu yang mengharuskan mereka menghadapi kerasnya dunia sendirian.

Seperti salah seorang anak kecil yang belakangan viral di media sosial karena tertangkap kamera sedang berjualan di depan sekolah. Warganet banyak yang dibuat terenyuh dengan penampakan tersebut.

Viral Anak Kecil

Pasalnya, dalam video viral yang turut diunggah di akun Instagram @folkwarga tersebut terlihat momen bocah yang masih terbilang sangat kecil itu tengah duduk sambil menjajakan dagangannya.

Halaman:
1 2 3
      
