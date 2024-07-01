Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Berikut Lima Waktu Terbaik Menggunakan Moisturizer

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |18:30 WIB
Berikut Lima Waktu Terbaik Menggunakan Moisturizer
5 Waktu Terbaik Menggunakan Moisturizer (Foto: Dok Soulyu)
Moisturizer merupakan bagian penting dalam skincare routine karena berfungsi untuk melembapkan kulit dan menjaganya agar tetap sehat. Namun, tidak semua waktu dalam sehari memberikan manfaat yang sama ketika mengaplikasikan moisturizer. 

Berikut adalah beberapa waktu yang tepat untuk menggunakan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer agar kulit kalian tetap lembap dan mendapatkan manfaat yang maksimal:

1. Setelah Mandi

Salah satu waktu terbaik untuk menggunakan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer adalah setelah mandi. Saat pori-pori kulit wajah masih terbuka, disinilah moisturizer akan menyerap lebih optimal. Kelembapan pun terkunci di dalam kulit secara efektif. Oleh karena itu, segeralah mengeringkan kulit wajah dengan handuk, kemudian oleskan moisturizer ke seluruh wajah.

2. Sebelum Tidur

Pada malam hari, kulit akan melakukan regenerasi dan juga perbaikan. Gunakanlah moisturizer sebelum kalian tidur agar dapat membantu melembapkan dan memperbaiki kulit selama kalian beristirahat. 

3. Setelah Berjemur

Setelah berjemur, kulit cenderung kehilangan banyak kelembaban. Menggunakan moisturizer setelah berjemur membantu menenangkan dan mengembalikan kelembapan kulit yang hilang. 

 

Halaman:
1 2
      
