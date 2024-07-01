Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rutin Konsumsi Obat Darah Tinggi Tetap Bisa Terkena Stroke? Ini Kata Ahli

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |07:00 WIB
Rutin Konsumsi Obat Darah Tinggi Tetap Bisa Terkena Stroke? Ini Kata Ahli
Rutin konsumsi obat hipertensi masih berisiko terkena stroke? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HIPERTENSI atau darah tinggi merupakan satu dari lima penyakit dengan risiko kematian tertinggi di Indonesia. Pasalnya seseorang yang mengidap hipertensi bisa mengalami masalah penyakit lain, seperti jantung hingga stroke.

Pasien hipertensi wajib secara rutin minum obat secara teratur. Obat ini berfungsi untuk membantu menurunkan kadar darah dalam tubuh. Namun meski sudah rutin konsumsi obat darah tinggi apakah seseorang tetap bisa terkena stroke?

Hematologi-Onkologi Prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD menjelaskan hal itu masih ada kemungkinan. Tapi lebih sedikit dibandingkan dengan darah tinggi yang tidak diobati.

“Karena stroke itu kan sebagian besar ada bekuan di kepala, namun bisa juga karena pendarahan di pembuluh darah otak. Jadi bisa karena sumbatan dan bisa juga karena pendarahan,” ujar Prof Zubairi seperti dikutip dari akun X @profesorzubairi, Senin (1/7/2024).

Hipertensi

Prof Zubairi menambahkan sumbatan tersebut penyebabnya macam-macam, mulai dari darah tinggi, kolesterol, dan kencing manis. Kalau hanya hipertensi yang terkontrol namun diabetesnya masih tinggi, tentu masih bisa menyebabkan stroke.

“Demikian pula kalau penyebabnya darah kental. Misalnya ada orang dengan penyakit Polisitemia, Hb 20 kalau tidak diturunkan maka walaupun tekanan darahnya normal masih bisa terjadi stroke,” tuturnya.

“Kemudian pada orang dengan darah kental. Kemarin pada era pandemi kita pada takut terjadi D-dimer tinggi berarti ada darah kental. Itu bisa mudah terkena serangan jantung, stroke, ataupun emboli paru,” kata Prof Zubairi.

Dalam hal ini, lanjut Prof Zubairi, selain obat darah tinggi maka diperlukan juga obat pengencer. Nanti dokter akan memilihkan obat untuk pasien.

“Yang terpenting adalah diagnosis dulu, Anda sakit apa. Kalau hipertensi tok, ya sudah. Tetapi kalau ada beberapa penyakit yang lain, jangan lupa diobati juga,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement