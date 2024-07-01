Usia Semakin Bertambah, Personel Project Pop Kompak Jaga Pola Makan Sebelum Manggung

PERSONEL Project Pop merasa usianya makin menua setelah berkarier selama 28 tahun diindustri musik Tanah Air. Tika Panggabean dkk pun makin peduli dengan kondisi kesehatannya sebelum manggung.

Tika tak menampik jika para personel Project Pop memang gemar kulineran. Dahulu, mereka bahkan kerap meminta riders khusus untuk menunjang aksi panggung.

"Dulu mintanya manis-manis sebelum manggung, sekarang air putih semua, kopi, tapi no sugar semua," katanya di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini.

Selain pola makan, Project Pop juga punya kiat khusus untuk menjaga kekompakan selama 28 tahun berkarier. Hal ini disampaikan Yosi ketika ditanya soal wejangannya untuk grup vokal dari kalangan generasi z yang baru memulai karier.