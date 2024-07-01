Cara Glenn Samuel Terapkan Pola Hidup Sehat di Tengah Jam Kerja yang Tak Menentu

JEBOLAN Indonesian Idol 2018, Glenn Samuel telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam dunia musik Indonesia. Namun, di balik gemerlap panggung, ada upaya besar yang dilakukannya untuk menjaga kesehatan dan stamina dalam menghadapi tantangan sebagai seorang penyanyi.

Ketika ditanya tentang pola hidup sehat yang diterapkan, Glenn Samuel dengan tegas mengaku bahwa dia menerapkan pola hidup sehat. Menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang bekerja di industri musik.

"Aku sih nerapin hidup sehat sebenarnya ya pastilah karena kita kerja di insudtri musik in ikan dari pagi sampai malam kan. Kerjanya ngga nentu ya," tutur Glenn dalam wawancara dengan Okezone, Senin 1 Juli 2024.

Menurutnya, bekerja di industri musik dapat membuatnya menghadapi jadwal kerja yang tidak menentu dari pagi hingga malam. Oleh karena itu, tidur yang cukup menjadi prioritas utama baginya untuk menjaga kesehatan.

Selain itu, mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup dan memilih makanan yang sehat juga merupakan bagian dari pola hidup sehat yang diterapkannya. Hal tersebut dia lakukan karena menyadari bahwa kesehatan tubuhnya sangat berpengaruh terhadap kualitas suaranya.

“Yang pertama ya harus tidur cukup itu udah pasti, yang kedua minum air putih harus banyak, yang ketiga usahakan makannya yang sehat gitu loh. Karena kalau terganggu sedikit bakal pengaruh ke suara,” katanya.

Selanjutnya, Glenn menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian penting dari rutinitasnya untuk menjaga stamina dan kesehatannya. Selain untuk menjaga kesehatan, olahraga yang dia lakukan juga bertujuan untuk mempertahankan bentuk tubuhnya agar tetap terlihat prima di depan kamera.

"Olahraga ya aku tetap olahraga juga ya bukan cuman kesehatan tapi maintenance bentuk tubuh juga ya biar jangan sampai jelek kalau misalkan di depan kamera ya itu sih," ujarnya.

Glenn Samuel biasanya melakukan olahraga seperti gym dan lari. Namun, dia lebih memilih untuk fokus pada jenis olahraga yang dapat meningkatkan kardio, seperti lari. Baginya, kardio tidak hanya membantu dalam pembakaran lemak, tetapi juga dalam melatih jantung dan pernapasannya.