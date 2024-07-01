Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Glenn Samuel Terapkan Pola Hidup Sehat di Tengah Jam Kerja yang Tak Menentu

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |04:00 WIB
Cara Glenn Samuel Terapkan Pola Hidup Sehat di Tengah Jam Kerja yang Tak Menentu
Tips hidup sehat ala Glen Samuel. (Foto: Instagram @glennsamuel09)
A
A
A

JEBOLAN Indonesian Idol 2018, Glenn Samuel telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam dunia musik Indonesia. Namun, di balik gemerlap panggung, ada upaya besar yang dilakukannya untuk menjaga kesehatan dan stamina dalam menghadapi tantangan sebagai seorang penyanyi.

Ketika ditanya tentang pola hidup sehat yang diterapkan, Glenn Samuel dengan tegas mengaku bahwa dia menerapkan pola hidup sehat. Menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang bekerja di industri musik.

"Aku sih nerapin hidup sehat sebenarnya ya pastilah karena kita kerja di insudtri musik in ikan dari pagi sampai malam kan. Kerjanya ngga nentu ya," tutur Glenn dalam wawancara dengan Okezone, Senin 1 Juli 2024.

Menurutnya, bekerja di industri musik dapat membuatnya menghadapi jadwal kerja yang tidak menentu dari pagi hingga malam. Oleh karena itu, tidur yang cukup menjadi prioritas utama baginya untuk menjaga kesehatan.

Selain itu, mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup dan memilih makanan yang sehat juga merupakan bagian dari pola hidup sehat yang diterapkannya. Hal tersebut dia lakukan karena menyadari bahwa kesehatan tubuhnya sangat berpengaruh terhadap kualitas suaranya.

Glenn Samuel

“Yang pertama ya harus tidur cukup itu udah pasti, yang kedua minum air putih harus banyak, yang ketiga usahakan makannya yang sehat gitu loh. Karena kalau terganggu sedikit bakal pengaruh ke suara,” katanya.

Selanjutnya, Glenn menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian penting dari rutinitasnya untuk menjaga stamina dan kesehatannya. Selain untuk menjaga kesehatan, olahraga yang dia lakukan juga bertujuan untuk mempertahankan bentuk tubuhnya agar tetap terlihat prima di depan kamera.

"Olahraga ya aku tetap olahraga juga ya bukan cuman kesehatan tapi maintenance bentuk tubuh juga ya biar jangan sampai jelek kalau misalkan di depan kamera ya itu sih," ujarnya.

Glenn Samuel biasanya melakukan olahraga seperti gym dan lari. Namun, dia lebih memilih untuk fokus pada jenis olahraga yang dapat meningkatkan kardio, seperti lari. Baginya, kardio tidak hanya membantu dalam pembakaran lemak, tetapi juga dalam melatih jantung dan pernapasannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement