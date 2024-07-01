Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi Bicara dan Menelan Usai Serangan Stroke

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |22:18 WIB
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi Bicara dan Menelan Usai Serangan Stroke
Ibunda Aldi Taher jalani terapi berbicara dan menelan. (Foto: Instagram Aldi Taher)
BEBERAPA waktu lalu ibunda Aldi Taher, Rosita harus dirawat di rumah sakit akibat mengalami serangan stroke. Presenter Aldi Taher mengatakan bahwa kondisi sang ibu sudah membaik, meski saat ini tengah menjalani terapi berbicara.

"Dokter bilang alhamdulillah kondisinya udah baik tapi harus diterapi bicara," kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu 30 Juni 2024.

Tak hanya kesulitan berbicara, ibunda Aldi Taher juga belum bisa makan lewat mulut. Saat ini Rosita dibantu menggunakan selang ketika makan.

"Sekarang nelen aja nggak bisa jadi harus terapi dan sekarang makan lewat hidung lewat selang. Makanya kemarin kita udah datengin terapis supaya bisa nelen," tutur Aldi Taher.

Aldi Taher

1 2
      
