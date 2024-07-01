Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi Bicara dan Menelan Usai Serangan Stroke

BEBERAPA waktu lalu ibunda Aldi Taher, Rosita harus dirawat di rumah sakit akibat mengalami serangan stroke. Presenter Aldi Taher mengatakan bahwa kondisi sang ibu sudah membaik, meski saat ini tengah menjalani terapi berbicara.

"Dokter bilang alhamdulillah kondisinya udah baik tapi harus diterapi bicara," kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu 30 Juni 2024.

BACA JUGA: 5 Cara Jaga Kesehatan di Tengah Panas Ekstrem

Tak hanya kesulitan berbicara, ibunda Aldi Taher juga belum bisa makan lewat mulut. Saat ini Rosita dibantu menggunakan selang ketika makan.

"Sekarang nelen aja nggak bisa jadi harus terapi dan sekarang makan lewat hidung lewat selang. Makanya kemarin kita udah datengin terapis supaya bisa nelen," tutur Aldi Taher.