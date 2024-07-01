Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu: Alhamdulillah Kita Rawat di Rumah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:55 WIB
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu: Alhamdulillah Kita Rawat di Rumah
Kondisi kesehatan ibunda Aldi Taher. (Foto: Instagram Aldi Taher)
A
A
A

PRESENTER Aldi Taher mengungkapkan kondisi sang Ibunda Rosita yang mengalami serangan stroke dan infeksi paru-paru. Setelah dirawat di rumah sakit selama dua minggu, Aldi Taher bersyukur sang ibu sudah diperbolehkan pulang dan kini dirawat di rumah oleh keluarga.

"Alhamdulillah sekarang (ibu) kita rawat di rumah, kemarin kan dua minggu di rumah sakit terus dokter bilang alhamdulillah kondisinya udah baik," kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu 30 Juni 2024.

Aldi menambahkan bahwa sang ibu sudah lima kali mengalami serangan stroke. Akibatnya kini sang ibunda kesulitan untuk berbicara dan menelan makanan.

