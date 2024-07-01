Makan Gratis di Pesta Rakyat HUT Bhayangkara ke-78, Gercep Diserbu Pengunjung!

GELARAN Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024), diramaikn dengan ajang Pesta Rakyat. Salah satu yang disajikan adalah makan gratis dari ratusan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Makan gratis ini disediakan bagi para pengunjung yang hadir langsung dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Monas. Berbagai jenis kuliner khas Nusantara pun disajikan, mulai dari bakso, siomay, mi ayam, soto ayam, sate padang, dan lainnya.

Dari pantauan MNC Portal langsung di lokasi, Kegiatan Makan Gratis di Pesta Rakyat dibuka setelah upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78, sekitar pukul 17.00 WIB. Usai dibuka, ribuan masyarakat yang hadir langsung menyerbu dagangan yang disediakan secara gratis.

(Foto: MPI/ Fadli Ramadhan)

Sekitar 30 menit dibuka, Makan Gratis di Pesta Rakyat ini langsung ludes karena tidak ada syarat yang diperlukan untuk mendapatkannya. Hal ini membuat masyarakat senang karena dapat menikmati hidangan khas dari berbagai wilayah Indonesia secara gratis.

Dina (26) mengaku sangat senang dengan kegiatan makan gratis di Pesta Rakyat Hari Peringatan Bhayangkara ke-78. Bahkan, dirinya mengaku tak tahu ada kegiatan makan gratis karena hanya janjian dengan temannya untuk bertemu di Monas.

"Aku gak tahu kalau ada kegiatan Makan Gratis, awalnya cuma janjian sama temen buat ke acara HUT Bhayangkara. Bagus sih ya kegiatan ini, tapi ngantrinya panjang banget. Jadi kita tadi cari-cari yang sepi," kata Dina.