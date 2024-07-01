Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Fesyen Mayangsari Kontes Ambyar Pilih Outfit Kalem nan Seksi!

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:30 WIB
Gaya Fesyen Mayangsari Kontes Ambyar Pilih Outfit Kalem nan Seksi!
Gaya Fesyen Mayangsari Kontes Ambyar (Foto: Okezone/ Dita)
MAYANGSARI, penyanyi dangdut muda asal Banyuwangi yang baru saja mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang memukau di ajang Kontes Ambyar Indonesia 2023. Tak hanya suaranya yang merdu dan powerful, pgaya fashion Mayangsari di atas panggung pun turut menjadi sorotan para penggemarnya.

Berbeda dengan penyanyi dangdut pada umumnya yang identik dengan gaya yang glamor dan penuh gemerlap, Mayangsari justru tampil dengan gaya kalem tapi tetap seksi.

"Kalau aku sih kalem, tapi tetap seksi gitu," ujar Mayangsari saat diwawancarai belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Mayangsari mengaku bahwa dirinya memiliki gaya sendiri dalam berpakaian. Namun, dia tak menutup diri untuk mencari inspirasi dari gaya fashion terkini. Salah satu sumber inspirasinya adalah gaya fashion Korea yang menurutnya kekinian dan stylish.

"Aku punya gaya sendiri sih, tapi kadang emang kalau bosan sama gaya sendiri. Aku ambil (inspirasi) gaya Korea gitu," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
