HOME WOMEN FASHION

Potret Ria Ricis Berbalut Keffiyeh Palestina di Momen Ultah ke-29

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |16:35 WIB
Potret Ria Ricis Berbalut Keffiyeh Palestina di Momen Ultah ke-29
Potret Ria Ricis Berbalut Keffiyeh Palestina di Momen Ultah ke-29 (Foto: Instagram @riaricis1975)
RIA  Ricis tengah berbahagia, karena sedang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Senin 1 Juli 2024. Momen ini menjadikan Ricis genap berusia 29 tahun, tahun penghujung kepala dua sebelum memasuki usia kepala tiga. 

Merayakan ulang tahunnya, lewat akun Instagram pribadinya,  Ricis membagikan potret dirinya cantik berbalut mengenakan keffiyeh dengan bendera Palestina. Keffiyeh merupakan scarf yang menjadi simbol perjuangan Palestina untuk merdeka dan melawan kekejaman zionis Israel.

Dalam sesi pemotretan tersebut, Ricis mengenakan keffiyeh yang melilit hijab hitam yang dipakainya. Ricis tampil cantik mengenakan make up bold dengan lipstick merah gelap yang diaplikasikan di wajahnya. 

Ria Ricis (Rio Motret)

(Foto: @riomotret- Instagram @riaricis1795)

 

Halaman:
1 2
      
