LiSA Siap Gebrak Jakarta, Bawakan Single Baru dalam Konser Solo

JAKARTA - Northstar Entertainment, promotor konser terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, akan menghadirkan penyanyi rock asal Jepang papan atas, LiSA, di Basketball Hall Senayan Jakarta pada 6 Juli 2024. Konser ini bertajuk LiSA is Smile Always yang merupakan bagian dari tur Asia 2024 yang dinantikan banyak penggemar.

"Kami sangat excited bisa menghadirkan LiSA ke Jakarta untuk konser Jepang pertama kami," kata Drina Munardy, Project Head dari Northstar Entertainment.

"Penampilan dari musisi Jepang selalu dikenal dengan produksi yang luar biasa, dan kami yakin para penggemar akan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan. Ini adalah langkah awal dari komitmen kami untuk membawa lebih banyak musisi Jepang yang menarik ke Indonesia," ucapnya.

Tiket untuk kategori Tribune sudah habis terjual. Hal ini membuktikan popularitas LiSA yang besar di kalangan penggemar Indonesia. Namun, tiket kategori Festival (standing) masih tersedia untuk dibeli seharga Rp1.550.000.

Pada konser kali ini, LiSA juga akan membawakan single terbarunya untuk pertama kali kepada penggemarnya di Indonesia. Ini merupakan sebuah momen istimewa bagi penggemar Indonesia yang telah lama menantikan rilis ini.

Northstar Entertainment memiliki rekam jejak yang sukses dalam menggelar konser internasional dan lokal, termasuk 'Nadin Amizah - Konser Selamat Ulang Tahun', 'Raisa Live in Concert', Maliq & D’Essentials Live in Concert, NIKI World Tour di Jakarta, dan Konser Emas 50 Tahun God Bless.

Untuk pembelian tiket dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi lisasia2024jakarta.com dan sosial media Northstar Entertainment.

(Agustina Wulandari )