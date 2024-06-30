Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Anak SD Indonesia dengan Tinggi 2 Meter, Langsung Diajak Jadi Atlet Basket

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |07:33 WIB
Viral Anak SD Indonesia dengan Tinggi 2 Meter, Langsung Diajak Jadi Atlet Basket
Sagil Muhammad Anak SD Setinggi 2 Meter. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Sagil Muhammad Rizky belakangan mendadak viral. Pasalnya, anak laki-laki berusia 12 tahun tersebut memiliki tinggi badan yang melampaui tinggi anak SD pada umumnya, yakni 197 cm atau sekitar 2 meter.

Berkat tinggi badannya itu, Sagil mendadak dilirik oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Dunia (PERBASI). Ia bahkan diajak bergabung dan diberi pembinaan untuk mendapatkan kesempatan menjadi atlet basket nasional di masa depan.

Sagil Muhammad

Informasi menggembirakan itu diungkapkan langsung oleh PERBASI Indonesia melalui sebuah postingan di akun Instagram resmi mereka. 
Dalam postingan tersebut terlihat beberapa potret yang menampilkan momen Sagil ditemani sang ibu bertemu langsung dengan Ketua Umum PERBASI, Danny Kosasih. Terlihat juga momen Sagil diwawancara oleh awak media.

“Sagil Muhammad Rizky, bocah SD berusia 12 tahun dengan tinggi 197 CM, saat diperkenalkan kepada media,” tulis keterangan postingan akun Instagram @perbasi.ina, baru-baru ini.

Dalam keterangan postingan tersebut juga disebutkan, bahwa ibu Sagil, Susi Herlina, sangat senang dan antusias terhadap kesempatan emas yang diberikan oleh sang anak. Ia lantas mempercayakan Sagil kepada PP PERBASI untuk mendapatkan pendidikan sebagai pebasket andal di masa mendatang.

Sagil Muhammad

PERBASI kemudian menitipkan Sagil ke klub jawara Kejurnas Antarklub KU-17 tahun 2024, yaitu Aras Gading Muda (AGM) Jakarta. Di AGM, Sagil juga dijamin akan mendapatkan pendidikan yang baik.

“Ibu Sagil, Susi Herlina, mempercayakan anaknya kepada PP PERBASI untuk mendapatkan pendidikan sebagai pebasket andal di masa mendatang,” lanjut mereka.

 

