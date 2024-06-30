Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ayu Ting Ting Tampil Stunning Pakai Baju Kurung, Menawan Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |09:13 WIB
Potret Ayu Ting Ting Tampil Stunning Pakai Baju Kurung, Menawan Banget
Potret Cantik Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram)
A
A
A

AYU Ting Ting baru saja memamerkan outfit terbarunya saat kondangan. Dalam foto itu, Ayu memilih memakai setelan baju kurung khas Melayu.

Ayu tampil anggun dalam busana tersebut. Pesonanya begitu terpancar. Berikut potret Ayu Ting Ting pakai baju kurung, seperti dilansir dari
Instagram @ayutingting92.

Anggun dengan baju kurung
Ayu Ting Ting
Ayu Ting Ting memamerkan outfit saat pergi ke kondangan. Dia memakai setelan baju kurung berwarna merah. Ia menambahkan aksesori sebagai statement pada tampilannya. Pose menunjukkan OOTD, paras Ayu cantik banget.

"Lady in red," kata @otis***

Rancangan desainer
Ayu Ting Ting
Baju kurung yang ia pakai itu merupakan rancangan desainer Yanti Deni. Siapa sangka, busana tersebut dibuat dalam waktu satu hari loh.

Busana tersebut menggunakan bahan silk dengan kombinasi brokat di bagian tangan dan bawah bajunya. Sementara pada bagian roknya model flare.

"Cantiknya," komentar @rina***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
