Pratama Arhan Boyong Piala Indonesian Sports & Entertainment Awards 2024, Raih Atlet Pria Terpopuler

PESEPAKBOLA Tanah Air, Pratama Arhan berhasil memenangkan piala penghargaan Indonesian Sports & Entertainment Awards 2024. Arhan sukses memenangkan kategori Atlet Pria Terpopuler dan berhasil memboyong piala ISEA tahun ini.

Pratama Arhan merupakan pemain sepakbola yang tergabung dalam Timnas Indonesia. Pamor Arhan semakin melejit usai prestasinya di timnas Tanah Air ini. Saat namanya dipanggil menjadi Atlet Pria Terfavorit, suami Azizah Salsha ini terpaksa tak bisa hadir langsung ke Studi RCTI+ lantaran masih melangsung pertandingan di Korea.

Namun, dia tetap menyampaikan terima kasihnya untuk masyarakat yang sudah memilihnya.

“Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan ini. Saya senang sekali dapat penghargaan,” ucap Arhan saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).

Pratama Arhan kategori Atlet Pria Terpopuler (Foto: Tangkapan Layar RCTI+)

Pratama Arhan pun berhasil mengalahkan sederet atlet ternama lainnya di kategori Atlet Pria Terpopuler ini, yakni Anthony Sinisuka Ginting, Asnawi Mangkualam, Jonathan Christie, Rivan Nur Mulki hingga Rizky Ridho.

Sementara itu, Indonesian Sport & Entertainment Awards 2024 ini merupakan acara penghargaan bergengsi yanh dinantikan para penikmat olahraga. Acara yang berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini akan menampilkan sembilan kategori utama dengan puluhan nominasi yang akan dibacakan secara langsung.

Malam penghargaan ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan luar biasa dari NTRL, Pee Wee Gaskin, Trivanita, dan Lesti. Malam Puncak Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 menjadi momen yang tak terlupakan bagi dunia olahraga dan hiburan Tanah Air.

(Leonardus Selwyn)