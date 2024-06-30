NTRL Bawakan Garuda di Dadaku, Buka Malam Puncak Indonesian Sport & Entertainment Awards 2024

MALAM Puncak Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 digelar malam ini, Minggu (30/6/2024). Acara penghargaan ini akan memberikan apresiasi bagi para atlet dan selebritis Indonesia.

Di malam puncak ini, grup band NTRL membuka acara penghargaan bergengsi yang disiarkan secara langsung di RCTI. Netral membuka acara ini dengan lagu kebanggaan, Garuda di Dadaku yang menjadi favorit semua orang. Lagu Garuda di Dadaku sendiri merupakan salah satu lagu yanh identik dengan pertandingan nasional hingga timnas Indonesia.

Lagu ini membuka malam puncak Indonesian Sport & Entertainment Awards 2024 dengan meriah dan penuh semangat. Penampilan NTRL dan lagu Garuda di Dadaku ini sontak membakar semangat para penonton di acara Indonesian Sport & Entertainment Awards 2024. Para penonton dengan bergembira ikut menyanhikan lagu tersebut.

Selain NTRL, adapula penampilan spesial dari pedangdut Lesti Kejora yang juga membawakan lagu dengan semnagat di atas panggung Indonesian Sport & Entertainment Awards 2024. Lesti membawakan lagu Indonesia Bisa dan juga ikut membakar semangat para penonton.

NTRL membuka acara dengan lagu Garuda di Dadaku. (Foto: Tangkapan Layar RCTI+)

Sementara itu, Indonesian Sport & Entertainment Awards 2024 ini merupakan acara penghargaan bergengsi yanh dinantikan para penikmat olahraga. Acara yang berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini akan menampilkan sembilan kategori utama dengan puluhan nominasi yang akan dibacakan secara langsung.

Malam penghargaan ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan luar biasa dari NTRL, Pee Wee Gaskin, Trivanita, dan Lesti. Malam Puncak Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 menjadi momen yang tak terlupakan bagi dunia olahraga dan hiburan Tanah Air.



(Leonardus Selwyn)