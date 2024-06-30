Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Persiapan Kembali ke Sekolah, Coba Cek Kesehatan Mata Anak Anda Deh

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |10:11 WIB
Persiapan Kembali ke Sekolah, Coba Cek Kesehatan Mata Anak Anda Deh
Pemeriksaan Mata Anak. (Foto: Dok MiYOSMART)
A
A
A

SAAT ini anak-anak sudah mulai memasuki momen libur kenaikan kelas. Ketika tiba nanti saatnya kembali ke sekolah, penting untuk memastikan segala persiapannya tidak hanya perlengkapan seperti alat tulis dan seragam tetapi juga kondisi kesehatan anak terutama mata. 

Marketing Assistant Manager PT HOYA Lens Indonesia, Nihla Azkiya, menyebut jika kendala pada penglihatan tidak segera diantisipasi, hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk membaca, menulis, dan berpartisipasi penuh dalam kegiatan di sekolah. 

Faktanya, di Indonesia banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anak mereka memiliki gangguan penglihatan. Salah satunya karena kurangnya pemahaman mengenai tanda-tanda dan risiko gangguan penglihatan. 

Padahal, dampak bagi anak diantaranya, bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dengan optimal, yang dapat menurunkan motivasi dan prestasi akademik. “MiYOSMART Eye-mazing Fun Fest” hadir dengan menggabungkan konsep edukasi dan hiburan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat khususnya anak-anak dalam mengenal lebih jauh tentang kesehatan mata. 

Dodi Rukminto selaku Managing Director PT HOYA Lens Indonesia menambahkan, melalui acara ini mereka ingin meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya orang tua dan anak-anak untuk bisa menjadikan pemeriksaan kesehatan mata sebagai kebutuhan, mengingat dampaknya bisa menjadi jangka panjang. 

"Kami juga bekerja sama dengan dokter mata dan optician untuk lakukan edukasi serta pemeriksaan mata gratis sebagai dukungan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap informasi mengenai antisipasi gangguan masalah mata sejak dini," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

 

