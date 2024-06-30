Resep Kue Shiny Crust Brownies, Cocok Jadi Teman Nonton Drakor

RESEP kue hari ini adalah brownies yang nikmat dan digemari banyak orang. Brownies memang menjadi kue yang tidak pernah gagal menjadi hidangan menemani kala berkegiatan.

Nah, berikut resep dan cara membuat shiny crust brownies seperti dilansir dari akun Cookpad Herni, @herniyuliani. Bahan ini pun cukup untuk membuat brownies untuk 4-6 porsi.

Bahan A

50 gram Margarine/Mentega

150 gram DCC

45 ml Minyak Goreng

Bahan B

2 butir Telur

150 gram Gula Pasir Halus

Bahan C

100 gram Tepung Protein Rendah

35 gram Cocoa Powder

Cara Membuat

1. Lelehkan Bahan A dengan metode steam

2. Mix Bahan B hingga gula larut

3. Ayak Bahan C

4. Tuangkan Bahan A ke Bahan B, lalu aduk hingga tercampur rata

5. Tuang Bahan C ke Bahan AB, lalu aduk hingga tercampur rata

6. Lapisi loyang menggunakan baking paper, boleh dilapisi menggunakan mentega dan tepung agar adonan tidak lengket

7. Masukkan adonan yang sudah di mix ke dalam loyang yang sudah dilapisi baking paper atau sejenis

8. Preheat oven suhu 200°C selama 5 menit

9. Oven kue selama 25 menit, lanjut api bawah selama 5 menit.

(Martin Bagya Kertiyasa)