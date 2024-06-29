Enzy Storia Anggun dengan Dress Pink, Tampil Bak Barbie

BELUM lama ini Enzy Storia bertandang ke Bangkok untuk menghadiri acara Loreal Paris. Tampilannya terlihat anggun dalam busana berwarna pink.

Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram Makeup Artist, Rhay David yang menunjukkan keanggunan Enzy. Berikut ulasannya dari Instagram @rhay_david.

Anggun dengan dress pink



Di acara tersebut Enzy tampil anggun dalam balutan dress berwarna pink rancangan desainer Hian Tjen. Dress tanpa lengan itu memiliki aksen payet sehingga memberi kesan mewah pada tampilannya. Penampilan Enzy di foto ini terlihat sangat anggun.

"Barbie," komentar @awan***

Disebut mirip barbie



Memiliki wajah blasteran Aceh dan Polandia, pesona Enzy makin memukau. Dia pose menunjukkan outfitnya sambil tersenyum. Penampilan Enzy di foto ini dipuji banyak netizen dan disebut mirip barbie.

"Best banget, cantik barbie," kata @pipit***

"Wih barbie banget Enzy cantik," ucap @woelan***