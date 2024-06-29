Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Valerie Avril dengan Halter Dress Pamer Punggung Mulus, Netizen: Bening Sekali

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |02:27 WIB
Gaya Valerie Avril dengan Halter Dress Pamer Punggung Mulus, Netizen: Bening Sekali
Gaya Seksi Valerie Avril dengan Halter neck. (Foto: Instagram)
A
A
A

VALERIA Avril merupakan seorang model yang namanya dikenal publik setelah memenangkan ajang puteri kecantikan. Ia juga merupakan seleb Instagram yang memiliki ribuan pengikut.

Melalui media sosialnya itu, Valerie banyak mengunggah aktivitasnya, termasuk gaya outfitnya yang selalu stylish. Seperti belum lama ini dia mengunggah foto cantiknya memakai halter dress. 

Penampilannya begitu memesona dalam outfit tersebut. Berikut ulasannya dari Instagram @valerieavrill.

Stylish dengan halter dress
Valerie Avril
Potret cantik Valerie saat pose menunjukkan outfitnya yang kece. Dia memakai halter dress nuansa hitam putih. Dress tersebut memiliki model slim sehingga membentuk tubuhnya yang ideal.

Paras cantiknya terpancar
Valerie Avril
Paras cantik Valerie di foto ini begitu terpancar. Dia memakai makeup bold di bagian mata dan bibirnya. Sementara itu rambutnya model ponytail berponi.

"Stunning," kata @niki***

"Beautiful queen," ucap @swana***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171368//tasya_farasya-4hOL_large.jpg
Tasya Farasya Bela Rachel Vennya usai Dihujat Imbas Bagikan Videonya Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/33/3169999//awkarin-jgOx_large.jpg
Awkarin Geram Dituding Pindah ke Luar Negeri karena Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165856//ayana_moon-ZY6T_large.jpg
Datangi Gedung DPR, Ayana Moon Malah Diwanti-wanti Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162834//erika-Ot6q_large.jpg
Segini Tarif Fantastis Endorse Erika Carlina, Bisa Langsung Beli Apartemen Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/612/3162210//anak_selebgram_afifah_riyad_diduga_dianiaya_pengasuh-MLet_large.jpg
Anak Selebgram Afifah Riyad Diduga Dianiaya Pengasuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/33/3160023//inara_rusli-fcSl_large.JPG
Awal Mula Inara Rusli Jadi Brand Ambassador Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement