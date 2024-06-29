Gaya Valerie Avril dengan Halter Dress Pamer Punggung Mulus, Netizen: Bening Sekali

VALERIA Avril merupakan seorang model yang namanya dikenal publik setelah memenangkan ajang puteri kecantikan. Ia juga merupakan seleb Instagram yang memiliki ribuan pengikut.

Melalui media sosialnya itu, Valerie banyak mengunggah aktivitasnya, termasuk gaya outfitnya yang selalu stylish. Seperti belum lama ini dia mengunggah foto cantiknya memakai halter dress.

Penampilannya begitu memesona dalam outfit tersebut. Berikut ulasannya dari Instagram @valerieavrill.

Stylish dengan halter dress



Potret cantik Valerie saat pose menunjukkan outfitnya yang kece. Dia memakai halter dress nuansa hitam putih. Dress tersebut memiliki model slim sehingga membentuk tubuhnya yang ideal.

Paras cantiknya terpancar



Paras cantik Valerie di foto ini begitu terpancar. Dia memakai makeup bold di bagian mata dan bibirnya. Sementara itu rambutnya model ponytail berponi.

"Stunning," kata @niki***

"Beautiful queen," ucap @swana***