Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Adelia Ghisel Berbikini, DJ yang Pensiun karena Ditawar Pria Hidung Belang Rp70 Juta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |00:13 WIB
Potret Seksi Adelia Ghisel Berbikini, DJ yang Pensiun karena Ditawar Pria Hidung Belang Rp70 Juta
Potret Cantik Adelia Ghisel. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADELIA Ghisel merupakan seorang model yang kerap tampil seksi. Ia juga sempat menjadi seorang DJ, sampai akhirnya berhenti dari pekerjaannya itu karena pernah diajak kencan oleh pria hidung belang dengan imbalan Rp70 juta.

Gimana tidak, pemilik nama asli Irma Maya Sofana ini memiliki paras cantik. Dia juga kerap memamerkan keseksiannya di berbagai kesempatan, termasuk media sosial.

Seperti baru-baru ini, ia mengunggah potret saat memakai bikin. Dalam foto itu dia terlihat sedang menikmati liburan di Bangkok. Berikut ulasannya dari Instagram @ghisel04.

Seksi bebrikini
Adelia Ghisel
Potret Adelia tampil percaya diri memamerkan keseksian tubuhnya memakai satu set bikini berwarna putih.  Dalam foto itu nampaknya ia hendak berenang di hotel tempatnya menginap. Gayanya makin menggoda dengan pose satu tangan memegang kepala bagian belakang.

"Makin seksi dan cantik," ujar @riyadhul***

Tatonya bikin salfok
Adelia Ghisel
Mengenakan busana terbuka, tato di perut dan paha Adelia begitu terlihat. Ia seakan memamerkan tato miliknya. Ia pose memegang kain yang dibentangkan sambil menoleh. Cantik banget.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047259/fadilla_yohana-FCZ2_large.jpg
DJ Cantik Fadilla Yohana Pamer Tubuh Mulus Pakai Rok Mini, bak Boneka Barbie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/612/3027283/ela_lala-34o1_large.jpg
Gaya Manja Ela Lala Nge-DJ, Tampilannya Hot Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/612/2993502/potret-hot-dj-joana-tampil-backless-bikin-netizen-gak-tahan-pengen-ngezoom-6v1dRCMUzd.jpg
Potret Hot DJ joana Tampil Backless, Bikin Netizen Gak Tahan Pengen Ngezoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/194/2838123/6-potret-dj-selvira-yang-pernah-jadi-bidan-cantik-mirip-asmirandah-r8NIlSbJ32.jpg
6 Potret DJ Selvira yang Pernah Jadi Bidan, Cantik Mirip Asmirandah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/194/2822688/pamer-body-aduhai-siva-aprilia-cetar-membahana-pose-pakai-bra-merah-nbepEMzk8C.jpg
Pamer Body Aduhai, Siva Aprilia Cetar Membahana Pose Pakai Bra Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/21/194/2817247/pose-jongkok-cantik-siva-aprilia-pamer-body-goals-pakai-bra-merah-bikin-salfok-dowdS9X6o6.jpg
Pose Jongkok Cantik, Siva Aprilia Pamer Body Goals Pakai Bra Merah Bikin Salfok!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement