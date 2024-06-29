Potret Seksi Adelia Ghisel Berbikini, DJ yang Pensiun karena Ditawar Pria Hidung Belang Rp70 Juta

ADELIA Ghisel merupakan seorang model yang kerap tampil seksi. Ia juga sempat menjadi seorang DJ, sampai akhirnya berhenti dari pekerjaannya itu karena pernah diajak kencan oleh pria hidung belang dengan imbalan Rp70 juta.

Gimana tidak, pemilik nama asli Irma Maya Sofana ini memiliki paras cantik. Dia juga kerap memamerkan keseksiannya di berbagai kesempatan, termasuk media sosial.

Seperti baru-baru ini, ia mengunggah potret saat memakai bikin. Dalam foto itu dia terlihat sedang menikmati liburan di Bangkok. Berikut ulasannya dari Instagram @ghisel04.

Seksi bebrikini



Potret Adelia tampil percaya diri memamerkan keseksian tubuhnya memakai satu set bikini berwarna putih. Dalam foto itu nampaknya ia hendak berenang di hotel tempatnya menginap. Gayanya makin menggoda dengan pose satu tangan memegang kepala bagian belakang.

"Makin seksi dan cantik," ujar @riyadhul***

Tatonya bikin salfok



Mengenakan busana terbuka, tato di perut dan paha Adelia begitu terlihat. Ia seakan memamerkan tato miliknya. Ia pose memegang kain yang dibentangkan sambil menoleh. Cantik banget.