HOME WOMEN LIFE

5 Kebiasaan Sehari-hari Penyebab Rasa Sedih Tak Jelas

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |17:00 WIB
5 Kebiasaan Sehari-hari Penyebab Rasa Sedih Tak Jelas
Pemicu rasa sedih tak jelas, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang mungkin pernah atau bahkan sering mengalami, merasakan perasaan sedih tanpa sebab yang jelas? Jika Anda salah satunya, hati-hati karena ternyata bisa jadi kebiasaan sehari-hari yang sadar atau tak sadar suka dilakukan menjadi pemicunya.

Ya, memang ternyata ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa mempengaruhi suasana hati secara negatif. Dikutip dari Times of India, Minggu (24/6/2024), ini dia empat delapan kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari memicu rasa sedih tak jelas.

1. Main medsos terlalu lama: Media sosial (medsos) bisa membuat yang jauh jadi terasa dekat,  serta merasa terhubung dengan orang lain. Namun  penggunaan yang berlebihan dapat memicu perasaan sedih. Melihat kehidupan ideal orang lain di media sosial dapat membuat seseorang merasa tidak puas dengan diri sendiri, pada akhirnya jadi kurang bersyukur.

2. Kurang olahraga: Sebab  berolahraga bisa melepaskan endorfin, hormon yang dapat meningkatkan mood baik.  Artinya, kalau kurang aktivitas fisik bisa bikin penurunan energi dan suasana hati yang buruk.

 

Halaman:
1 2
      
