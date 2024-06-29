Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ilmuwan Jepang Bikin Robot dari Kulit Hidup

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |16:44 WIB
Ilmuwan Jepang Bikin Robot dari Kulit Hidup
Robot dari Kulit Hidup, (Foto: Dok Takeuchih Et Al. CC-BY-ND)
A
A
A

ILMUWAN Jepang baru-baru ini mencuri perhatian publik, pasalnya dikabarkan  menemukan cara membuat robot menggunakan kulit hidup. Hal itu dilakukan agar ekspresi wajah dari robot tersebut lebih realistis.

Dilansir dari BBC, Minggu (30/6/2024) menurut tim di Universitas Tokyo, terobosan ini datang dari penyalinan struktur jaringan manusia. Para peneliti mengatakan, temuan ini membuka jalan untuk membuat humanoid bergerak yang realistis dan meyakinkan dengan kulit yang bisa menyembuhkan diri sendiri dan tidak mudah robek atau sobek.

Kulit buatan dibuat di laboratorium menggunakan sel hidup. Tidak hanya lembut seperti kulit asli manusia, tetapi juga dapat memperbaiki dirinya sendiri jika dipotong, kata para ilmuwan.

Namun, upaya sebelumnya untuk memasangnya terbukti sulit. Tim mencoba menggunakan kait mini sebagai jangkar, namun kait tersebut merusak kulit saat robot bergerak.

Pada manusia, kulit terikat pada struktur di bawahnya melalui ligamen, tali kecil yang terbuat dari kolagen dan elastin yang fleksibel. Untuk menciptakannya kembali, para peneliti mengebor banyak lubang kecil pada robot dan mengoleskan gel yang mengandung kolagen, lalu lapisan kulit buatan di atasnya. Gel tersebut menyumbat lubang dan mengikat kulit ke robot.

 

