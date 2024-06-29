3 Zodiak Jago Mengatasi Konflik, Libra Nomor 1

KEMAMPUAN mengatasi konflik merupakan salah satu soft skills penting yang perlu dimiliki setiap individu. Tidak semua orang memiliki bakat alami untuk menangani situasi panas secara efektif.

Konflik adalah hal yang tak bisa diprediksi, beberapa orang memiliki kemampuan yang baik dalam meredakan ketegangan dan menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah tiga zodiak yang dikenal paling jago dalam mengatasi konflik, sebagaimana telah dilansir melalui Astrotalk, Minggu (27/6/2024)

1. Libra: Dikenal dengan sifat diplomatis dan adil, Libra cenderung mendengarkan semua pihak sebelum membuat keputusan. Mereka mampu untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Kemampuan mereka untuk tetap tenang dan rasional dalam situasi yang tegang, membuat Libra menjadi mediator yang hebat.

2. Pisces: Pisces memiliki empati yang tinggi, sehingga dapat merasakan dan memahami perasaan orang lain. Mereka sangat handal dalam menyelesaikan konflik, karena peduli terhadap keadaan orang-orang yang terlibat. Pisces menghindari konfrontasi langsung dan lebih suka mencari solusi yang menyatukan, agar semua pihak merasa dihargai dan didengarkan.