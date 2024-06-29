Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

2 Zodiak Andal Sembunyikan Rasa Sedih, Anda Termasuk?

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |20:00 WIB
2 Zodiak Andal Sembunyikan Rasa Sedih, Anda Termasuk?
2 Zodiak Andal Sembunyikan Rasa Sedih, (Foto: Freepik)
A
A
A

MENYEMBUNYIKAN rasa sedih untuk memalsukan  kebahagiaan,  terkadang menjadi salah satu cara perlindungan diri bagi beberapa orang tertentu.

Bagi beberapa orang seperti ini, mereka seperti telah terbiasa dan sangat jago dalam menyembunyikan kesedihan hati. Menariknya, karakter atau kepribadian seperti ini, edikit banyaknya bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki orang tersebut.

Apakah Anda termasuk tipe orang seperti itu? Coba cek ulasan dua zodiak yang andal sembunyikan kesedihan berikut ini, seperti telah dilansir dari Astrotalk, Sabtu (29/6/2024)

Scorpio: Pribadi Scorpio disebut umumnya bersifat misterius dan penuh teka-teki. Punya emosi yang kuat, tapi punya kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dari orang lain di sekitarnya. Para Scorpio mungkin memakai topeng kebahagiaan untuk melindungi diri sendiri dari kerentanan.

Pisces: Sebetulnya  sangat empati dan peka, tapi orang-orang Pisces sering kesulitan untuk mengekspresikan perasaan diri yang sebenarnya. Tipe individu yang suka pasang wajah bahagia agar tidak membebani orang lain, dengan rasa sedih yang sedang ia rasakan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement