2 Zodiak Andal Sembunyikan Rasa Sedih, Anda Termasuk?

MENYEMBUNYIKAN rasa sedih untuk memalsukan kebahagiaan, terkadang menjadi salah satu cara perlindungan diri bagi beberapa orang tertentu.

Bagi beberapa orang seperti ini, mereka seperti telah terbiasa dan sangat jago dalam menyembunyikan kesedihan hati. Menariknya, karakter atau kepribadian seperti ini, edikit banyaknya bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki orang tersebut.

Apakah Anda termasuk tipe orang seperti itu? Coba cek ulasan dua zodiak yang andal sembunyikan kesedihan berikut ini, seperti telah dilansir dari Astrotalk, Sabtu (29/6/2024)

Scorpio: Pribadi Scorpio disebut umumnya bersifat misterius dan penuh teka-teki. Punya emosi yang kuat, tapi punya kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dari orang lain di sekitarnya. Para Scorpio mungkin memakai topeng kebahagiaan untuk melindungi diri sendiri dari kerentanan.

Pisces: Sebetulnya sangat empati dan peka, tapi orang-orang Pisces sering kesulitan untuk mengekspresikan perasaan diri yang sebenarnya. Tipe individu yang suka pasang wajah bahagia agar tidak membebani orang lain, dengan rasa sedih yang sedang ia rasakan.

(Rizky Pradita Ananda)