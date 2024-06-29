Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |04:00 WIB
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
Lansia di Gaza diserang anjing milik tentara Israel. (Foto: tbsnews)
A
A
A

SEORANG warga Gaza mengalami luka serius setelah diserang anjing milik militer Israel. Momen anjing tentara Israel yang menerkam wanita lansia itu terekam kamera yang dipasang pada seekor anjing tentara tersebut.

Dilansir dari The Bussiness Standar, Sabtu  (29/6/2024) The Aljazeera melaporkan anjing tersebut menyerang seorang wanita tua Palestina di dalam rumahnya di Jabalia, yang terletak di Jalur Gaza utara.

Wanita tersebut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia diserang ketika dia sedang tidur di rumahnya, dan dia dianiaya serta menderita patah tulang.

Wanita tersebut diidentifikasi sebagai Dawlat Abdullah Al Tanani. Dia kini berada di kamp pengungsi Jabalia. Wanita tersebut mengatakan bahwa dia menolak untuk meninggalkan rumahnya, sehingga pasukan Israel menyerangnya dengan seekor anjing saat dia masih di tempat tidur.

Lansia diserang anjing

“Anjing itu menyeret saya dan menarik saya sampai ke pintu masuk (rumah). Sekarang saya mengalami cedera serius. Tidak ada rumah sakit atau apa pun untuk mengobati luka saya. Tangan saya masih belum diobati,” katanya.

Al Tahani mengatakan wanita itu dianiaya dan menderita patah tulang.

“Sekarang, saya menderita (cedera) lengan saya, dan luka saya serius. Tidak ada rumah sakit atau obat-obatan,” ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Negara Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot mengecam video tersebut yang tersebar.

Halaman:
1 2
      
