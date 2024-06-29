Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga: Realisasi VoA 7 Hari untuk Kepri Tinggal Tunggu Presiden

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |23:03 WIB
Sandiaga: Realisasi VoA 7 Hari untuk Kepri Tinggal Tunggu Presiden
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dicky Sigit Rakasiwi/MPI)
A
A
A

PENGAJUAN regulasi Visa on Arrival (VOA) selama 7 hari untuk wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dalam waktu dekat akan disahkan. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno di sela kunjungannya ke Batam, Kepri, Sabtu (29/6/2024).

Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, sekitar dua pekan lalu, Sandia mengaku dirinya sudah menandatangani formulasi akhir yang akan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). 

"Karena ini sudah memasuki fase akhir, maka kita bisa harapkan dalam waktu yang singkat bisa ditandatangani oleh Presiden," kata Sandiaga.

Perpres untuk VoA bagi turis asing ke Kepri yang diberlakukan itu kata Sandi, menurut rencana akan diumumkan saat kunjungan ke Batam. Namun aturan tersebut rupanya belum ditandatangani oleh Presiden.

"Sebenarnya saya ingin sekarang bisa diumumkan sudah keluar tapi ada beberapa tahapan lagi, mudah-mudahan beberapa hari ke depan sudah keluar," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/298/3171849//menpar_wardhana-Qqlx_large.jpg
Gaet Wisman dengan Diplomasi Seblak ala Widiyanti Putri Wardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162338//merah_putih_one_for_all-Itr3_large.JPG
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/57/3158686//kemenparekraf_dan_canva_menandatangani_mou_kemitraan-wsUM_large.jpeg
Gandeng Canva, Kemenparekraf Dorong Inovasi dan Majukan Ekonomi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149599//bima-Ggzk_large.jpg
Bima Arya: 43 Pulau Masih Bersengketa, Terbanyak di Jatim dan Kepri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/338/3131894//gereja_katedral-n0JC_large.jpg
Selama Ibadah Paskah, Gereja Katedral Jakarta Tak Bisa Dimasuki Turis Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/612/3129578//viral_warga_jarah_buah_dari_truk_kecelakaan-CGpB_large.jpg
Viral Warga Jarah Buah dari Truk Kecelakaan, Sopir Tak Terima hingga Hampir Baku Hantam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement