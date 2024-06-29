Menparekraf Sandiaga Uno Buka Wonderful Indonesia Golf Tournament 2024 di Batam

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno resmi membuka event Wonderful Indonesia Golf Turnament di Southlinks Golf Course, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (29/6/2024).

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut pertemuannya pada awal tahun 2024 ini untuk menata Batam, Bintan (Kepri) sebagai sport tourism khsusnya untuk golf.

"Hari ini kita akan memberikan dan menyampaikan beberapa strategis mengenai review terkait kepariwisataan kita," ucap Sandi.

Sandi mengaku baru kembali dari Cebu, Filipina untuk me-review performance pariwisata se-Asia dan khusus di Indonesia ada beberapa catatan serta terobosan yang akan disampaikan.

"Ya, kita ini ada beberapa catatan yang akan disampaikan untuk meningkatkan pariwisata kita," imbuhnya.

Adapun untuk event Wonderful Indonesia Golf Turnament ini nantinya akan diikuti 140 peserta. "Jumlah ini sold out, baru di-launch belum sampai sehari sudah terpesan penuh," kata mantan Ketua Kadin ini.