Gegara Noda Kecil di Paspor, Wanita Ini Ditolak Naik Pesawat

Turis Inggris ditolak naik pesawat karena noda kecil di paspor (Foto: PA Real Life)

RENCANA liburan nyaris pupus seketika hanya karena goresan noda kecil di paspor. Ya, itulah kenyataan pahit yang harus diterima seorang wisatawan Inggris yang ditolak naik pesawat. Ia terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk memesan penerbangan baru pada maskapai yang berbeda.

Laila March, seorang guru privat berusia 25 tahun asal Croydon, London, harus mengalami buruk yang hampir merusak keseluruhan rencana perjalanan liburannya.

Ia berencana pelesiran selama sepekan dengan maskapai penerbangan TUI bersama saudari perempuannya, Kaemarnie (25) dalam rangka merayakan kelulusan adiknya tersebut.

Namun, saat di hari keberangkatannya pada 7 Juni 2024, Laila dikejutkan dengan informasi yang disampaikan kepadanya saat di Bandara Gatwick bahwa ia tidak diperbolehkan naik pesawat karena paspornya rusak.

Wanita itu pun terheran-heran karena ia tidak pernah memiliki masalah saat bepergian secara rutin untuk beker dan bahkan paspornya tersebut baru saja digunakan untuk terbang dari Maroko kembali ke Inggris.

Saat berada di meja check-in Terminal Utara TUI, petugas memindai paspornya dan ketika hendak memberikan boarding pass, petugas tersebut mengurungkan niatnya karena melihat noda kecil di bagian kanan atas foto paspornya.

Petugas itu kemudian memberitahunya bahwa ia tika bisa terbang, setelah 45 menit terjebak akibat permasalahan paspor itu.

“Mereka bilang Meksiko punya kontrol paspor yang sangat ketat jadi saya mungkin tidak akan diizinkan masuk ke negara itu,” kata Laila, mengutip The Independent.

“Menurut mereka, paspor saya rusak sehingga mereka tidak mengizinkan saya terbang dengan TUI karena jika saya sampai di Meksiko dan mereka memulangkan saya, mereka akan dikenakan biaya,” paparnya.

“Saya pikir sungguh gila jika TUI mengatakan paspor saya rusak dan tidak mengizinkan saya naik pesawat karena takut saya tidak akan diizinkan masuk ke Meksiko melalui pemeriksaan paspor, dan kemudian maskapai lain tidak memiliki masalah dengan paspor yang sama, izinkan saya terbang ke Meksiko dan kemudian saya melewati pemeriksaan paspor,” kata Laila kepada PA Real Life.