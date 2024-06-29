Tips Dokter untuk Pilih Sepatu Nyaman Dipakai Traveling Jauh

MEMILIH sepatu yang tepat sangat penting, terutama saat merencanakan bepergian jauh atau liburan yang melibatkan banyak aktivitas berjalan kaki. Sebab, jika salah tidak menggunakan sepatu yang tepat, bisa membuat mood menjadi buruk.

Baru-baru ini, dokter spesialis Fisik dan Rehabilitasi, dr. Edbert Wreksoatmodjo, SpKFR, MSc. berbagi tips dan pengalamannya dalam memilih sepatu yang nyaman dipakai untuk perjalanan jauh melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @dr.edbert.

Dalam video berdurasi 1 menit 39 detik ini, dr. Edbert menekankan pentingnya memilih sepatu yang tidak hanya bagus secara tampilan. tetapi juga mendukung kenyamanan kaki saat sedang sedang liburan dan ingin banyak jalan.

“Kalau traveling jangan lupa pakai sepatu yang bagus dan benar ya. Banyak pasien tanya ke saya, sepatu apa sih yang enak untuk jalan terutama kalau lagi mau liburan dan ingin jalan banyak nih,” ujar @dr.edbert pada video yang sudah mendapat lebih dari 881 ribu kali penayangan dan kurang lebih 25 ribu like ini.

Berbekal pengalaman telah mencoba berbagai merek dan jenis sepatu selama perjalanan. Ia merekomendasikan beberapa jenis sepatu yang dinilai nyaman untuk bepergian berdasarkan pengalaman pribadinya.

Dalam pengalamannya, ia menemukan bahwa ada sepatu dengan tampilan stylish dan menarik, namun tidak memiliki cushion yang cukup mendukung untuk perjalanan panjang, yang mengakibatkan pegal pada kakinya.