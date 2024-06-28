Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret WAGs Prancis Zoe Cristofoli, Badan Penuh Tato Kerap Jadi Pusat Perhatian

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |20:03 WIB
7 Potret WAGs Prancis Zoe Cristofoli, Badan Penuh Tato Kerap Jadi Pusat Perhatian
WAGs Prancis Zoe Cristofoli. (Foto: Instagram)
A
A
A

ZOE Cristofoli merupakan kekasih dari Theo Hernandez, bek kiri Timnas Prancis. Penampilan perempuan cantik ini memang kerap mengundang perhatian.

Perempuan 28 tahun ini adalah influencer dan fashion blogger yang dikenal dengan tato di sekujur tubuhnya. Dia pun sering terlihat menemani Theo Hernandez kala pertandingan. Berikut beberapa potret Zoe Cristofoli seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Datang ke Stadion
Zoe Cristofoli
Zoe Cristofoli kerap datang untuk mendukung pertandingan Theo. Dalam foto ini dia pun terlihat menghapiri Theo di akhir laga. Zoe pun langsung memberikan pelukan hangat untuk sang kekasih.

Hot mama
Zoe Cristofoli
Kali ini, Zoe terlihat menggendong buah hatinya bersama Theo. Memakai crop tanktop warna-warni dipadukan celana panjang putih, dia pun terlihat cantik dan seksi.

Kerudungan
Zoe Cristofoli
Foto ini diambli ketika Zoe Cristofoli mendukung Theo di Piala Dunia 2022. Lantaran berlaga di Qatar, Zoe pun menghormati budaya setempat dan memilih memakai kerudung berwarna emas dipadukan long dress ungu. Dress memiliki model midriff sehingga tetap memperlihatkan tato di paha Zoe.

Pemotretan dengan gaun
Zoe Cristofoli
Zoe sendiri merupakan selebgram yang memiliki banyak followers, dia juga sering menjalani pemotretan sebagai model. Kali ini, dia terlihat memakai gaun hitam model one shoulder dan midriff sehingga memperlihatkan hampir seluruh tato di sekujur tubuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
