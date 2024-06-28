Warga di Kampung Jadi Target Jual Beli Rekening Judi Online, Kominfo: Ada Websitenya!

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan website yang menjual rekening yang salah satu pemanfaatannya untuk kebutuhan judi online alias judol.



Rekening ini ternyata menjadi salah satu ekosistem yang diperlukan dalam praktik judi online. Banyak bandar judi online menggunakan rekening berbeda untuk deposit dan keperluan cash out.



"Kami temukan di internet website jual beli rekening, banyak sekali dan trusted, terverifikasi," kata Teguh Afriyandi selaku Direktur Pengendalian Aptika Ditjen Aptika Kominfo, saat ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (28/6/2024)



Cara mendapatkan rekeningnya, diungkap Teguh, ada yang oknumnya datang langsungke kampung-kampung, lalu dia mengumpulkan orang-orang, dimintai identitasnya, dan daftar ke bank. Selanjutnya, rekening yang berhasil dibuat itu kemudian dijual di website tersebut. Sialnya, banyak dari rekening itu yang dipakai untuk keperluan judi online.



"Satu rekening yang berhasil dibuat si oknum dihargai Rp100-150 ribu. Nanti dijual di online harganya Rp300-500 ribu, kalau sama ATM dan buku tabungan, harganya bisa mencapai Rp600 ribu," paparnya lebih lanjut.

Ia menegaskan, rekening itu yang kemudian dipakai salah satunya untuk mengumpulkan uang judi online.



"Nah, rekening ini kami susur dan dilaporkan ke OJK, dan OJK lapor ke bank untuk diblokir. Selain itu OJK juga sampaikan laporannya ke penegak hukum untuk ditangani secara hukum," papar Teguh lagi.



Menurut data Kominfo, hingga Juni 2024 ini lebih dari 6.000 rekening berkaitan dengan judi online berhasil diciduk.

(Rizky Pradita Ananda)