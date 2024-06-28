Intip Showroom Finest Materials Bak Museum Seni, Alternatif Hangout Seru di Akhir Pekan

BOSAN jalan-jalang ke mall di tiap akhir pekan tapi ingin hangout yang tetap seru dan menyenangkan? Nah, showroom finest materials Bottega & Artisan yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang Selatan, mungkin bisa menjadi alternatif pilihan?

Showroom finest materials Bottega & Artisan ini sendiri merupakan tempat menjual berbagai luxury materials untuk rumah. Namun, sengaja didesain sedemikian rupa hingga akhirnya pengalaman yang ditawarkan jadi terasa seperti datang ke museum seni.

Tidak seperti tempat belanja kebutuhan rumah pada umumnya, di bagian depan pengunjung akan disambut kedai kopi bergaya industrial. Berjalan ke bagian belakang, barulah lokasi 'tempat jualan' berada.

Uniknya, penataan barang jualan dipikirkan sedemikian rupa hingga tampak seperti karya seni yang sedang dipajang. Contohnya di awal pengunjung akan melihat berbagai tiles dengan motif yang sangat indah. Produk tersebut adalah sintered stone yang diklaim memiliki kekuatan melebihi baja.

(Foto: MPI/ Sukardi)

Motif daripada produk tersebut mengambil inspirasi dari marmer. Ya, motif tersebut diketahui adalah hasil printing tapi dengan kualitas yang sangat baik. Lalu di area ini pengunjung seperti berada di labirin, kalian akan melihat begitu banyak produk sintered stone yang harganya dijual mulai dari Rp500 ribuan per meter persegi.

Tepat di tengah labirin, terdapat chandelier yang memiliki ornamen indah berbentuk bulu yang terlihat melayang di udara. Produk hiasan lampu itu tentu saja dijual, tapi siapa pun boleh memegangnya termasuk berfoto.

"Area ini memang jadi salah satu spot foto paling banyak dipilih pengunjung," kata Manager Sales Profesional Bottega & Artisan Billy Virnando saat ditemui MNC Portal, belum lama ini.