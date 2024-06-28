Gaya Manja Ela Lala Nge-DJ, Tampilannya Hot Banget

ELA Lala merupakan seorang model jebolan ajang Miss Popular 2022 season 1. Namanya dikenal publik setelah didapuk sebagai gading ring di event gulat yang digawangi Ardi Bakrie beberapa waktu lalu.

Sebagai jebolan model pria dewasa, Ela kerap tampil dengan busana minim. Keseksiannya pun bikin mata melotot, terutama kaum adam.

Seperti pada postingan terbarunya saat dia sedang nge-DJ. Tampilannya nampak sekai memakai busana terbuka.

“Enjoy Bali,” tulis Ela Lala dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @lalardiansyah.

Pada fotonya itu, Ela memakai bra model halter neck dengan belahan dada yang terbuka. Dia memadukan tampilannya dengan rok aksen kerut di bagian depan.

Wajahnya terlihat cantik memakai makeup tebal dengan tampilan rambut ponytail. Ia juga membawa sling bag dengan model tali rantai.