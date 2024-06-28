Viral Pemakaman Diduga Milik Tentara Israel Mengeluarkan Asap, Netizen: Siksa Kubur Express

BARU-BARU ini beredar sebuah video pemakaman yang mengeluarkan asap tebal. Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa itu merupakan kuburan para tentara Israel yang tewas di Palestina.

Diunggah oleh akun Instagram, @islam.bermanfaat, video itu mengklaim bahwa asap tebal yang keluar di tengah pekuburan tersebut adalah milik tentara Israel.

"Menyala.... Beginilah tampak kuburan Israel yang divideokan oleh Amri Ismail asal Palestina" demikian bunyi keterangan video tersebut.

Belum diketahui lokasi persis atau apa betul kuburan tersebut milik tentara Israel. Meski demikian, video itu mendapat banyak komentar dari warganet.