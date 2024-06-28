Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pemakaman Diduga Milik Tentara Israel Mengeluarkan Asap, Netizen: Siksa Kubur Express

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |08:09 WIB
Viral Pemakaman Diduga Milik Tentara Israel Mengeluarkan Asap, Netizen: Siksa Kubur Express
Viral Pemakaman Mengeluarkan Asap. (Foto: instagram)
A
A
A

BARU-BARU ini beredar sebuah video pemakaman yang mengeluarkan asap tebal. Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa itu merupakan kuburan para tentara Israel yang tewas di Palestina.

Diunggah oleh akun Instagram, @islam.bermanfaat, video itu mengklaim bahwa asap tebal yang keluar di tengah pekuburan tersebut adalah milik tentara Israel. 

Viral Pemakaman Terbakar

"Menyala.... Beginilah tampak kuburan Israel yang divideokan oleh Amri Ismail asal Palestina" demikian bunyi keterangan video tersebut.

Belum diketahui lokasi persis atau apa betul kuburan tersebut milik tentara Israel. Meski demikian, video itu mendapat banyak komentar dari warganet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/612/3193961/jule-8Muf_large.jpg
Heboh Video Jule Tanpa Hijab, Netizen Ingatkan Soal Cancel Culture!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/612/3193895/jule-zaVK_large.jpg
Viral Video Jule Tanpa Hijab dan Pakai Tank Top, Netizen: Cari Mangsa Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/25/3193814/viral-0ghu_large.jpg
Viral Aksi Heroik Petugas Disney World, Menghadang Batu 181 Kg agar Tak Kena Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193421/bullying-S6xz_large.jpg
Viral Ibu Ini Tak Mau Sekolahkan Anak, Sebut Sekolah Tempat Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193329/viral-kCrl_large.jpg
Viral Pengunjung Membeludak di Jembatan Gantung Situ Gunung, Netizen: Takut Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193287/viral-Y697_large.jpg
Viral Wanita Ini Labrak Selingkuhan Ayahnya, Ngamuk karena Ibunya Lagi Sakit Kanker Stadium 4
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement