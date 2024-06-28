Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bakteri Pemakan Daging Mewabah di Jepang, Sudah Masuk di Indonesia?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |18:00 WIB
Bakteri Pemakan Daging Mewabah di Jepang, Sudah Masuk di Indonesia?
Bakteri pemakan daging sebabkan kematian. (Foto: Freepik.com)
KEMENTERIAN Kesehatan RI memastikan, sejauh ini, wabah bakteri pemakan daging yang belakangan sedang heboh di Jepang, kasusnya belum ditemukan di Indonesia. Seperti diketahui, Jepang sedang dilanda infeksi sindrom syok toksik streptokokus (STSS), yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes kelompok A.

Bahkan, tercatat, kasus STSS di Jepang telah melampaui 1.000 dan menjadi perhatian global. Bakteri ini dijuluki "pemakan daging" karena dapat menghancurkan kulit, lemak, dan jaringan di sekitar otot dalam waktu singkat. Penularan STSS terjadi melalui pernapasan dan droplet (percikan ludah atau lendir) dari penderita.

“Kalau sampai saat ini di Indonesia belum ada laporan ya untuk kasus bakteri "pemakan daging",” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dr. Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan resminya baru-baru ini.

Namun, pihaknya terus memantau situasi melalui surveilans sentinel Influenza Like Illness (ILI) – Severe Acute Respiratory Infection (SARI) dan pemeriksaan genomik. Kasus STSS yang dilaporkan di Jepang, umumnya kasus di rumah sakit yang disebabkan bakteri streptokokus yang biasanya muncul dengan gejala faringitis atau peradangan pada tenggorokan atau faring

Bakteri

Infeksi STSS bisa berakibat fatal karena pasien dapat mengalami sepsis dan gagal multiorgan. Namun, penyebabnya secara pasti masih belum diketahui karena gejala STSS biasanya ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu singkat

Jepang telah melaporkan kasus infeksi streptokokus dalam sistem notifikasi surveilans sejak 1999. Pada 2023, terdapat 941 kasus, dan angka ini meningkat menjadi 977 kasus pada Juni 2024. Meskipun mengkhawatirkan, tingkat penyebaran STSS dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Covid-19.

Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan perilaku hidup sehat, menggunakan masker saat sakit, dan membiasakan mencuci tangan secara rutin.

