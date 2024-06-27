5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria

TIMANS Spanyol merupakan salah satu tim yang diunggulkan dalam gelaran Euro 2024 kali ini. Spanyol bergabung dalam grup B bersama dengan Italia, Kroasia dan Albania.

Memang bukan hanya penampilan punggawa Spanyol saja yang menarik perhatian. Sederet WAGs (Wive and Girlfriends) Negeri Matador itu pun kerap mencuri perhatian.

Salah satunya yang kerap diperbicangkan adalah Alice Campello. Istri dari Striker Spanyol, Alvaro Morata ini memang memiliki paras cantik dengan bod goals yang membuat banyak orang iri. Nah, berikut potret cantik dan seksi Alice Campello yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya.

Tampil berbikini



Berpose menggunakan bikini berwarna hitam, penampilan Alice terlihat seksi. Berpose dengan gaya candid, dia memilih menggunakan kacamata hitam, dan jam mewahnya sambil memegang ponsel. Penampilannya sangat mempesona.

Seksi dan rok panjang



Kali ini, Alice tampil menawan dengan bikini yang dia padukan dengan rok panjang, bergradasi merah muda. Dengan latar belakang pantai dan pegunungan yang indah di Santorini, Yunani, penampilannya semakin membuatnya stunning.