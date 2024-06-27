Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:33 WIB
5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria
WAGs Spanyol Alice Campello. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIMANS Spanyol merupakan salah satu tim yang diunggulkan dalam gelaran Euro 2024 kali ini. Spanyol bergabung dalam grup B bersama dengan Italia, Kroasia dan Albania.

Memang bukan hanya penampilan punggawa Spanyol saja yang menarik perhatian. Sederet WAGs (Wive and Girlfriends) Negeri Matador itu pun kerap mencuri perhatian. 

Salah satunya yang kerap diperbicangkan adalah Alice Campello. Istri dari Striker Spanyol, Alvaro Morata ini memang memiliki paras cantik dengan bod goals yang membuat banyak orang iri. Nah, berikut potret cantik dan seksi Alice Campello yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya.

Tampil berbikini
Alice Campello
Berpose menggunakan bikini berwarna hitam, penampilan Alice terlihat seksi. Berpose dengan gaya candid, dia memilih menggunakan kacamata hitam, dan jam mewahnya sambil memegang ponsel. Penampilannya sangat mempesona.

Seksi dan rok panjang
Alice Campello
Kali ini, Alice tampil menawan dengan bikini yang dia padukan dengan rok panjang, bergradasi merah muda. Dengan latar belakang pantai dan pegunungan yang indah di Santorini, Yunani, penampilannya semakin membuatnya stunning.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088268/ternyata_ini_pekerjaan_fefe_slinkert_pacar_super_cantik_nathan_tjoe_a_on_yang_nonton_langsung_di_sugbk-zRZe_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Fefe Slinkert, Pacar Super Cantik Nathan Tjoe A On yang Nonton Langsung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027010/wags_portugal-KcqH_large.jpg
4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026484/erika_choperena-9EHU_large.jpg
Potret Erika Choperena WAGs Cantik Istri Penyerang Timnas Prancis Antoine Griezmann
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026464/georgina_irwin-9NX6_large.jpg
6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016159/5-potret-anastasia-tamasova-istri-kiper-real-madrid-andriy-lunin-yang-punya-tubuh-seksi-dZUgzINQ0s.jpg
5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/612/3016055/5-potret-cantik-mina-bonino-istri-gelandang-real-madrid-federico-valverde-zIyw4dadz2.jpg
5 Potret Cantik Mina Bonino, Istri Gelandang Real Madrid Federico Valverde
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement