HOME WOMEN LIFE

4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |19:31 WIB
4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian
Deretan WAGs Timnas Portugal Cantik. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIMNAS Georgia secara mengejutkan berhasil mempencundangi Timnas Portugal 2-0 di babak fase group semalam. Kemenangan ini membuat Georgia bisa masuk ke babak 16 besar.

Meski kalah, tapi Portugal yang menempati klasmen puncak juga dipastikan akan berlaga di Erou 2024.  Tidak bisa dipungkiri, banyaknya pemain bintang di Portugal, seperti CR7 membuat negara tersebut menjadi kandidat juara. 

Selain materi pemain yang dimiliki oleh Portugal, mereka juga memiliki Pacar ataupun istri - yang kerap disebut sebagai WAGs- yang juga tidak kalah menyita perhatian. Berikut beberapa WAGs timnas Portugal yang mencuri perhatian.

Raquel Jacob

WAGs Portugal

Model cantik ini adalah kekasih dari kiper timnas Portugal, Jose Sa. Perempuan yang kini berusia 34 tahun ini pun telah menjalin hubungan dengan Jose Sa sejak 2016 silam.

Keduanya pun tampak sering memamerkan kemesraan di Instagram masing-masing. Raquel Jacob sendiri, merupakan seorang model tidak heran jika penampilannya kerap fashionable dan seksi.

Di foto ini, terlihat dia tampil cantik dengan rambut panjangnya, sambil menutupi tubuhnya dengan seekor kucing menggemaskan sehingga terlihat tidak menggunakan pakaian sama sekali.

Ginevra Festa

WAGs Portugal

Pacar bek tengah timnas Portugal, Ruben Dias, ini merupakan seorang penari yang seksi. Dengan rambut pendek berwarna kecokelatan serta bibir tebalnya, dia pun terliat sangat seksi. Apalagi, dia kerap menggunakan pakaian yang memamerkan body goalsnya.

 

