HOME WOMEN LIFE

Kenapa Pound Fit Makin Digandrungi?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |19:30 WIB
Kenapa Pound Fit Makin Digandrungi?
Kenapa Pound Fit Makin Digandrungi, (Foto: Okezone/Heru Haryono)
POUND fit tak dipungkiri beberapa waktu  belakangan ini memang tengah naik daun. Selain dinilai menyenangkan dan seru, hal ini lantaran olahraga kardio ini dinilai efektif dalam membakar kalori.

Pound fit sendiri  program latihan fisik yang unik dan menyenangkan yang menggabungkan elemen-elemen musik, kebugaran, dan energi dalam latihan ketukan yang intens.

Dengan menggunakan alat bernama ‘Ripstix’ (stik berbobot), pound fit menawarkan kombinasi gerakan ketukan drumming dan gerakan kebugaran untuk menciptakan pengalaman olahraga yang penuh semangat dan memikat.

Lalu kenapa mengapa jenis satu olahraga satu ini kembali booming di Tanah Air? Menurut Instruktur pound fit, Jedya Nuraaqilah olahraga pound fit kembali naik daun lantaran kini instruktur olahraga jenis ini terbilang sudah banyak di Indonesia.

Poundfit (MPI/ Annastasya)

(MPI/ Annastasya) 

“Sebenarnya sekarang memang lagi naik banget. Tapi waktu itu yang aku tahu 2015-2016 sebelum pandemi sudah mulai naik, tapi kan kepotong pandemi,” ujar Jedya, saat diwawancara di iNews Tower, Jakarta baru-baru ini.

“Terus sekarang memang lagi mulai naik lagi terus ditambah instrukturnya juga makin banyak. Kalau pound kan lisencenya lisence dunia ya, dan dia dari Amerika,” lanjutnya.

 

