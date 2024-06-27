Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kisah Lulusan Cumlaude UGM Pilih Kerja Jadi Tukang Bersih-Bersih di Australia

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |08:46 WIB
Viral Kisah Lulusan Cumlaude UGM Pilih Kerja Jadi Tukang Bersih-Bersih di Australia
Viral Lulusan UGM Kerja Jadi Janitor di Australia. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAMAI di media sosial konten seorang perempuan muda asal Indonesia yang bekerja menjadi 'cleaning service' di Australia, padahal lulus cumlaude dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Perjalanan hidupnya menuai pro-kontra di jagat maya.

Adalah Dea Rachma. Ia merupakan lulusan UGM yang kini bekerja 'full-time' di Australia sebagai tukang bersih-bersih. Job desk-nya Dea antara lain housekeeping, cleaner, hingga cleaning attendant.

Di konten media sosialnya, baik itu di Instagram maupun TikTok, Dea sama sekali tidak malu memperlihatkan pekerjaannya. Ya, dia ngepel, nyapu, membersihkan toilet, hingga  mendorong gerobak sampah.

Pekerjaan itu dilakoni Dea dengan penuh syukur. Ia tak malu apalagi minder dengan keputusannya, karena menurut dia setiap perjalanan hidup itu ada maknanya.

Viral Lulusan UGM

"Ada sesuatu yang lebih mahal dari barang mewah, apa itu? Pengalaman, yang bahkan nggak bisa dibeli dengan uang," kata Dea dikutip dari Instagram @dearaleyden.

"Jadi, sekarang ini saya lagi menikmati perjalanan di sini, menjalani kesempatan yang saya dapatkan di sini," sambungnya.

Dea pun mengaku bahwa pekerjaan yang dia jalani saat ini pernah bikin dia stress. Itu karena transisi yang drastis, dulu Dea kerja indoor dan sekarang full di outdoor.

Lelah fisik pun dia rasakan. Jadi, apa yang dilakoninya sekarang, ya, tidak mudah. Tapi, Dea mengaku menjalaninya dengan rasa senang dan itu yang menguatkan dia sampai sekarang.  

"Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi kedepannya. Jadi, nikmati momen yang ada sekarang, karena waktu gak bisa diulang," ujar Dea.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement