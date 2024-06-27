Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Lebih Efektif Diet, Sedot Lemak atau Body Contouring untuk Hempas Lemak?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |22:40 WIB
Lebih Efektif Diet, Sedot Lemak atau Body Contouring untuk Hempas Lemak?
Efisiensi Diet, Sedot Lemak atau Body Contouring (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS obesitas di Indonesia hingga saat ini masih terbilang tinggi. Menurut data, tercatat, ada peningkatan kasus sebesar 6.53 persen pada orang dewasa laki-laki dan dewasa perempuan 16, 58 persen di tahun 2024. 

Sedangkan pada anak laki-laki 11,26 persen dan anak perempuan 10,30 persen, artinya ada kenaikan peringkat obesitas Indonesia di usia muda dibanding negara lainnya di dunia. Dalam beberapa kasus, penanganan obesitas umumnya bisa dilakukan dengan cara diet dan  mengubah pola makan dan gaya hidup, atau lewat program ‘body slimming’. 

Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dr. Qori Haly mengatakan, dalam tahap awal program body slimming, dokter bisasanya akan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan usia dan kondisi pasien. 

“Usia di bawah 18 tahun akan dilakukan oleh dokter spesialis anak dan usia diatas 18 tahun dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam,” kata  dr.Qori, dalam jumpa pers di Klinik Utama DR. Indrajana, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, (27/6/2024)

“Dokter tersebut akan mencari masalah apa yang terjadi sebelum menjalani program dan melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium serta radiologi,” sambungnya.

Ia  melanjutkan, setelah itu dokter umumnya memutuskan apakah pasien dalam kondisi optimal untuk menjalani program atau perlu koreksi dan terapi maka akan dilakukan pemilahan pertama. 

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/611/3032778/sedot_lemak-Ywbv_large.jpg
Mengenal Lamsive, Metode Sedot Lemak Minimal Invasif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/611/3026879/body_contouring-c4Rx_large.jpg
Tubuh Melar Pasca Melahirkan, Bolehkah Langsung Body Contouring?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/611/3019582/potret-hanum-mega-pasca-sedot-lemak-netizen-mirip-ariel-tatum-YDfFwEDIcz.jpg
Potret Hanum Mega Pasca Sedot Lemak, Netizen: Mirip Ariel Tatum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/24/611/2693684/dokter-sebut-sedot-lemak-bukan-metode-untuk-menurunkan-berat-badan-Lwzc1BTxlh.JPG
Dokter Sebut Sedot Lemak Bukan Metode untuk Menurunkan Berat Badan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/22/481/2366027/mengenal-cryolipolysis-metode-instan-hilangkan-lemak-tubuh-3Gf4kFfj9b.jpg
Mengenal Cryolipolysis, Metode Instan Hilangkan Lemak Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/05/481/1960361/mengenal-sedot-lemak-pipi-yang-dilakukan-ratna-sarumpaet-bbbjqLGDjj.jpg
Mengenal Sedot Lemak Pipi yang Dilakukan Ratna Sarumpaet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement