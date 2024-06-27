Lebih Efektif Diet, Sedot Lemak atau Body Contouring untuk Hempas Lemak?

KASUS obesitas di Indonesia hingga saat ini masih terbilang tinggi. Menurut data, tercatat, ada peningkatan kasus sebesar 6.53 persen pada orang dewasa laki-laki dan dewasa perempuan 16, 58 persen di tahun 2024.

Sedangkan pada anak laki-laki 11,26 persen dan anak perempuan 10,30 persen, artinya ada kenaikan peringkat obesitas Indonesia di usia muda dibanding negara lainnya di dunia. Dalam beberapa kasus, penanganan obesitas umumnya bisa dilakukan dengan cara diet dan mengubah pola makan dan gaya hidup, atau lewat program ‘body slimming’.

Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dr. Qori Haly mengatakan, dalam tahap awal program body slimming, dokter bisasanya akan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan usia dan kondisi pasien.

“Usia di bawah 18 tahun akan dilakukan oleh dokter spesialis anak dan usia diatas 18 tahun dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam,” kata dr.Qori, dalam jumpa pers di Klinik Utama DR. Indrajana, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, (27/6/2024)

“Dokter tersebut akan mencari masalah apa yang terjadi sebelum menjalani program dan melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium serta radiologi,” sambungnya.

Ia melanjutkan, setelah itu dokter umumnya memutuskan apakah pasien dalam kondisi optimal untuk menjalani program atau perlu koreksi dan terapi maka akan dilakukan pemilahan pertama.