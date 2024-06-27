Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tubuh Melar Pasca Melahirkan, Bolehkah Langsung Body Contouring?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |18:30 WIB
Tubuh Melar Pasca Melahirkan, Bolehkah Langsung Body Contouring?
Body Contouring Pasca Melahirkan, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

PUNYA bentuk tubuh yang ideal merupakan impian setiap orang, terutama para perempuan. Tidak terkecuali para ibu hamil di periode pasca melahirkan.  Mengingat hampir sebagian besar wanita pasca melahirkan,  mengeluhkan bentuk badan mereka yang melar sangat berbeda dari sebelumnya.

Hal ini lantas membuat banyak wanita, umumnya melakukan berbagai cara untuk menurunkan berat badan dan kembali mendapatkan bentuk tubuh yang ideal yang diinginkan.

Tak sedikit, yang menyerah melakukan berbagai jenis diet dan olahraga dan berujung ingin melakukan prosedur penurunan berat badan yang instan. 

Salah satu yang sedang tren yakni melalui body contouring. Banyak yang masih salah kaprah soal prosuder satu ini karena dianggap jadi cara yang instan untuk mengurangi lemak tubuh. 

Padahal, prosedur satu ini tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus diiringi dengan pola hidup yang sehat.  Lantas, apakah prosedur body contouring boleh dilakukan wanita pasca melahirkan? 

Pertama, untuk diketahui terlebih dahulu yang namanya body contouring adalah salah satu jenis atau tipe perawatan non-invasif untuk mengurangi lemak.  Perawatan ini sudah berkembang selama lima tahun terakhir sejak CoolScupting, perangkat pertama yang disetujui FDA.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
