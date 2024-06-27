Kenapa Gula Darah dan Tensi Naik Secara Tiba-Tiba? Ini Penjelasan Medisnya

MELONJAKNYA gula darah dan tekanan darah secara mendadak dapat menjadi pengalaman yang mengejutkan dan menakutkan bagi banyak orang. Ketika kondisi ini terjadi, banyak yang bertanya-tanya apa penyebab yang sebenarnya terjadi.

Perubahan yang tiba-tiba dalam gula darah dan tekanan darah sering kali disebabkan dengan berbagai faktor, termasuk genetik, gaya hidup, dan pola makan. Ketidakseimbangan dalam berbagai faktor ini dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas akibat proses oksidasi dalam tubuh.

Pakar Pengobatan Holistik, dr. Cahyono menjelaskan dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @dr.cahyono.sp yang di lansir pada Jumat (28/6/2024), bahwa salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah radikal bebas.

“Kenapa saya sakit, kenapa kita sakit, kenapa diabetes ada, dulu gula darah saya normal sekarang gula darah saya tinggi dulu tensi saya normal kenapa saya tensi saya tinggi? Yaitu, maaf maaf kata biang keroknya itu radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi,” tutur dr. Cahyono.

Radikal bebas dapat mempengaruhi kesehatan kita secara signifikan, terutama setelah mencapai usia 40 tahun. Obat-obatan yang biasanya diproduksi secara alami oleh tubuh juga cenderung menurun pada usia tersebut. Dokter Cahyono mengklaim bahwa hal ini telah didukung oleh penelitian ilmiah yang menunjukkan.

“Makanya Rasul mengatakan hati hati usia 40 tahun ke atas. Karena secara ilmiah hal ini dibuktikan orang yang sudah di atas 40 tahun. Obat yang dalam tubuh kita yang selama ini diproduksi cukup sudah mulai menurun,” katanya.

Oleh karena itu, orang yang berusia di atas 40 tahun perlu lebih berhati-hati dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan mereka, terutama dalam hal pemilihan makanan. Terdapat beberapa jenis makanan, seperti makanan siap saji mengandung bahan kimia yang dapat meningkatkan jumlah radikal bebas dalam tubuh.

Namun, ada juga makanan yang mengandung antioksidan alami, yang dikenal dapat membantu melawan efek radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan yang dibutuhkan dapat ditemukan secara melimpah dalam buah-buahan dan herbal. Menurutnya, semua buah dapat mengandung antioksidan, begitu juga dengan berbagai jenis herbal.