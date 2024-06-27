Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Indra Birowo Alami Hipertensi, Wajib Minum Obat Setiap Hari

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |14:27 WIB
Indra Birowo Alami Hipertensi, Wajib Minum Obat Setiap Hari
Indra Birowo idap hipertensi. (Foto: Instagram @indrabirowox)
ARTIS Indra Birowo kerap mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Alhasil dirinya harus mengonsumsi obat-obatan agar hipertensinya tidak sering kambuh. Indra Birowo pun memahami bahwa usianya kini memasuki 51 tahun, sehingga dia rentan terkena berbagai macam penyakit.

Di usianya yang sudah kepala lima, Indra Birowo menyadari bahwa kondisi tubuhnya tak lagi bugar. Sehingga, dia harus menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan, berolahraga, dan menjaga pola tidurnya.

"Minum obat, iya. Ternyata sadar nggak sadar, kita ini tidak bisa sembarangan sama badan," kata Indra Birowo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, (26/6/2024).

Sejak didiagnosa mengidap hipertensi, Indra Birowo lebih peduli dengan kondisi tubuhnya, salah satunya pola makan agar tidak memicu hipertensinya kambuh.

Indra Birowo

"Saat pulang darimana, badan merasa aneh, kemudian periksa, ketahuan ada penyakit ini, sesuatu yang harus diperhatikan, di luar olahraga dan tidur cukup ya. Makan perlu dijaga," katanya.

Sebab, ketika tekanan darahnya tinggi, Indra Birowo kerap mengalami gejala seperti mual hingga pusing yang mengganggu aktivitas khususnya pekerjaannya di dunia hiburan.

"Nggak tau pas ada kegiatan apa, tiba-tiba tensinya tinggi, sementara orang lain, tensinya standar. Penyebabnya macam-macam, ada dari jantung, lain-lain. Kalau lagi angot, ganggu, jadi pusing, mual, kadang mau pingsan," ujarnya.

